Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

06.01.2021 17:56
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada Hasan Ali'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mahmut'un sert şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

82. dakikada Mahmut'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda topu kaleci Farnolle kontrol etti.

84. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Deniz'in şutu direğin yanından auta çıktı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Berkay xx, Carlos Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx (Mehmet dk. 88 ?), İrfan Can xx, Chadli x (Aleksic dk. 75 xx), Visca x (Uğur dk. 88 ?), Deniz Türüç xx (Azubuike dk. 88 ?), Gulbrandsen xxx (Crivelli dk. 65 xx)

Yedekler: Ahmet, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Cemali

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Adolphe xx (Mücahit dk. 80 ?), Hasan xx, Cenk xx, Leo xx, Osman xx (Oltan dk. 80 ?), Donald xx (Mayega dk. 65 xx), Obertan xx, Emrah xx (Kaan dk. 65 xx), Novikovas xx, Gomes x (Ömer Şişmanoğlu dk. 65 xx)

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Mehmet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), İrfan Can (Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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