Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ tarafa atılan topla buluşan Demba Ba'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Elneny'e indirdi. Elneny'nin gelişine yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.


65. dakikada Clichy'nin sol taraftan ceza sahasına yerden verdiği pasta topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Diaby'e bıraktı. Diaby'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.


71. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lens'in sert şutunu Mert kornere çeldi.


79. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan açtığı ortayı Demba Ba kafayla Visca'ya indirdi. Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius iki hamlede kontrol etti.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Süleyman Özay xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan xx (Berkay dk. 83 ?), Mahmut xx, Visca xx (Ponck dk. 90+2 ?), Demba Ba xx, Elia xx (Azubuike dk. 72 xx), Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Uğur, Gökhan, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Beşiktaş: Karius xx, Lens xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx (Ljajic dk. 69 xx), Boateng xx, N'Koudou xx (Boyd dk. 74 xx), Burak xx (Umut Nayir dk. 81 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Kartal


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Demba Ba (dk. 50) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Boateng, Lens, Boyd (Beşiktaş), Crivelli, Epureanu (Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Demba Ba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap
Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 04:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]