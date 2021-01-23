Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

23.01.2021 21:07
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.

35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1

63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.

64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İlker Takpak xx, Osman Gökhan Bilir xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael x (Muhammed Emin dk. 35 x, Azubuike dk. 84 ?), Duarte xx (Mahmut dk. 84 ?), Epureanu xx, Hasan Ali xx (Aleksic dk. 84 ?), Berkay xx, Mehmet Topal xxx, Guldbrandsen xx (Ba dk. 57 x), Deniz xx, İrfan Can xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx (Murat dk. 88 ?), Selim xx, Meriah xx, Melnjak xx, Donsah xx, Abdullah Durak xx (Emir dk. 74 x), Samudio xxx, Sabo xx (Alberk dk. 79 ?), Doğan xx, Michalak xx

Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic

Teknik Sorumlu: Ersin Aka

Goller: Samudio (dk. 49 pen.) (Çaykur Rizespor), Mehmet Topal (dk. 64) (Medipol Başakeşhir)

Sarı kartlar: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) Abdullah, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Topal, Başakşehir, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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