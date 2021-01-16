Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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