Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın pasını alan Pelkas, ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

59. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruş öncesi Valencia topu rakibe vermeyince, Mahmut Tekdemir ile tartıştı ve yerde kaldı. Bu tartışma sonunda hakem Cüneyt Çakır, Mahmut Tekdemir'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

72. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan son çizgiye inip yerden topu içeri çevirdi. Szala'nin uzaklaştırmak istediği top, Aleksic'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Harun, mutlak gole izin vermedi.

78. dakikada Sosa, yay üzerinden yaptığı ortada arka direkte Novak'ın şık kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

82. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in arka direği ortasını kaleci Harun, Tolga Ciğerci'den önce davranarak kontrol etti.

87. dakikada Visca'nın ara pasında Gulbrandsen topa hareketlendi ancak kalesini terk eden Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

88. dakikada beyaz noktaya gelen Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

90+1. dakikada Sosa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Thiam'ın sağ kanattan ortasını Pelkas kontrol edip, pasını arkasından gelen Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

90+5. dakikada Ferdi'nin sağ kanattan son çizgiye inip yerden ortasında kale sahası önünde Thiam dokundu ancak top direğin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sinan Gümüş'ün sert şutunu kale direği dibinde Volkan Babacan kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarın Ongun xx

M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali xx, Ponck xx, Ndayishimiye x, Cemali x (Uğur Uçar dk. 32 ?), Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx (Berkay Özcan dk. 85 ?), Visca x, Aleksic xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), Giuliano x (Mehmet Topal dk. 66 x), Crivelli x (Chadli dk. 66 x)

Yedekler: Mert, Rafael, Epureanu, Leo Duarte

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Harun xxx, Nazım xx (Sinan Gümüş dk. 76 x), Serdar Aziz xxx, Szalai xxx, Caner xx (Novak dk. 61 x), Sosa xx, Ozan xxx, İrfan Can Kahveci xx (Ferdi dk. 84 ?), Mert Hakan Yandaş xx (Gustavo dk. 61 x), Pelkas xxx, Valencia xx (Thiam dk. 84 ?)

Yedekler: Ertuğrul, Tisserand, Osayi-Samuel, Cisse, Samatta

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Ömer Ali (dk. 18) (Başakşehir), Szalai (dk. 40), Pelkas (dk. 57) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 59) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ndayishimiye (Başakşehir), Mert Hakan, Valencia, Ferdi (Fenerbahçe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)