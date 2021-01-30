Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar 11. dakikada sol taraftan Mesut'un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza'nın 38'de kaydettiği gol öncesinde faul tespit etti. VAR'da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-3

50. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu takip eden Akintole'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortaya çevirdiği top kaleci Mert'te kaldı.

57. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

68. dakikada Kamara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-5

77. dakikada sol çaprazdan Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Guldbrandsen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali'nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

89. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mesut'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin üstünden auta gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali x (Cemali dk. 46 x), Mehmet Topal xx (Azubuike dk. 19 x), Mahmut xx (Ravil Tagir dk. 84 ?), Deniz xx (Crivelli dk. 46 x), Junior Fernandes xx, Aleksic xx (Guldbrandsen dk. 75 x), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Muhammed Emin, Ponck, Uğur

Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Bilong xx, Yusuf xx, Mesut xx, Aabid xx (Akomadi dk. 77 x), Ribeiro xxx (Muhammed Mert dk. 63 x), Akintole xxx (Selim dk. 58 x), Boupendza xxx, Traore xx (Sackey dk. 58 x), Diouf xxx (Kamara dk. 63 x)

Yedekler: Akın Alkan, Burakcan Çamoğlu, Katranis, Santos, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 11 ve 57), Akintole (dk. 21 pen.), Boupendza (dk. 42 pen. ve 68) (Hatayspor) Kamara (dk. 80 k.k.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Akintole (Hatayspor) Deniz, Nedim Yiğit (Teknik Sorumlu), Aleksic, Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)

(Bora Akyol/İHA)