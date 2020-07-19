Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


19. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy'nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0


31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer'te kaldı.


33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru'nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.


36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mahmut xxx, İrfan Can xx, Visca xx, Elia xx, Crivelli xx, Ba xx


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho, Gökhan İnler, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rienstra xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xx, Djedje xx, Campanharo xx, Hasan Hüseyin xx, Henrique xx, Aksel xx, Kravets xx


Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin, Uzodimma, Situm, Furkan Polat


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Hasan Huseyin, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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