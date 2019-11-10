Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.


10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


31. dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Orgill'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.


Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Visca xxx, Berkay xx, Gulbrandsen xx, Crivelli xxx


Yedekler: Volkan, Arda, Elia, Demba Ba, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Sak x, Moke xx, Faty xx, Sedat xx, Aydın xx, İlhan xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Canteros, Mahmut, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gol: Crivelli (dk. 10) (Başakşehir)


Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti!
Galatasaray seçime gidiyor! Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 02:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]