Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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