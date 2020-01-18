Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir , Yeni Malatyaspor 'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

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Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

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