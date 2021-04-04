Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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