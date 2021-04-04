Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

04.04.2021 16:59
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba'ya Issam Chebake'in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.

62. dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.

71. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+1. dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti. 3-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Carlos Ponck xx, Leo Duarte xx, Cemali Sertel xx (Aleksic dk. 80 x), Youssouf Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx (Mahmut Tekdemir dk. 90+2 ?), Giuliano xx (Epureanu dk. 90 +2 ?), Demba Ba xx (Enzo Crivelli dk. 80 x)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu x, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace x, Karim Hafez x, Afriyie Acquah x, Ahmed Ildız x (Aly Malle dk. 88 ?), Mustafa Eskihellaç x (Mallan dk. 60 x), Moryke Fofana x, Adem Büyük xx, Benjamin Tetteh x

Yedekler: Eetaç Özbir, Zuqui, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 26), Ömer Ali Şahiner (dk. 87), Aleksic (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir), Adem Büyük (dk. 71) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ponck, Leo Duarte (Medipol Başakşehir), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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