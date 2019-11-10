Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Başakşehir, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sert şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aubuike'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Gulbrandsen'in gelişine yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, Pazdan'ı çalımladı. Daha sonra yerden ceza sahası içinde Crivelli'nin önüne bıraktı. Crivelli'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
87. dakikada Aydın'ın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi ve ağlara gitti. 2-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Visca xxx, Berkay x (Arda dk. 63 xx), Gulbrandsen x (Elia dk. 73 xx), Crivelli xxxx (Demba Ba dk. 83 ?)
Yedekler: Volkan, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic x (Yalçın dk. 46 xx), Pazdan xx, Sak x (Cebrail dk. 83 ?), Moke xx, Faty xx, Sedat x (Canteros dk. 54 x), Aydın xxx, İlhan xx, Orgill xx
Yedekler: Furkan, Alihan, Mahmut, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Crivelli (dk. 10 ve 77) (Başakşehir), Aydın (dk. 87) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kitsiou, Mehmet Sak (Ankaragücü), Arda (Başakşehir) - İSTANBUL