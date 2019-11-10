Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Goller: Crivelli (dk. 10 ve 77) (Başakşehir), Aydın (dk. 87) (Ankaragücü)

87. dakikada Aydın 'ın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi ve ağlara gitti. 2-1

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, Pazdan'ı çalımladı. Daha sonra yerden ceza sahası içinde Crivelli'nin önüne bıraktı. Crivelli'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aubuike'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Gulbrandsen'in gelişine yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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