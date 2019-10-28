Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahası sol çaprazda topu alan İrfan'ın etkili vuruşunda top az farkla auta çıktı.
20. dakikada Crivelli ile verkaç yapan İrfan kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın düzgün vuruşunu kaleci Uğurcan oyun alanı içine çeldi. Dönen topta Crivelli'nin kafa vuruşunu Hüseyin'in son anda çizgiden çıkardı.
36. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
37. dakikada Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Dönen topa Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından gelişine sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgenin dışına gönderdi.
59. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sörloth'un kafa vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
61. dakikada topun başına geçen Sturridge penaltıyı gole çevirdi. 0-1
65. dakikada ceza sahasına uzun atılan topla buluşan Crivelli'ye kaleci Uğurcan Çakır'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Visca penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1
71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara'nın sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
78. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Savunmadan gelen topa gelişine vuran Robinho'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen topa Skrtel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Azubuike xx, Mahmut xx (Mehmet dk. 85 ?), Visca xxxx, İrfan xxx, Gulbrandsen x (Robinho dk. 64 xx), Crivelli xxx
Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Doğan x (Avdijaj dk. 83 ?), Sosa xx, K. Ahmet xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Nwakaeme xxx, Sturridge xx (Yusuf dk. 75 x), Sörloth xx
Yedekler: ErcIe, Ivanildo, Campi, Fıratcan, Abdürrahim
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Sturridge (dk. 61 pen.), Sörloth (dk. 90 +6) (Trabzonspor), Visca (dk. 67 pen.), Skrtel (dk. 78) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğurcan, Mwakaeme, Yusuf (Trabzonspor), Skrtel, Mahmut (Başakşehir)
(İHA)