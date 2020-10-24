İlk yarıda 5 gol var - Son Dakika

İlk yarıda 5 gol var

24.10.2020 19:52
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Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

2. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Orgill'in kaleye sokularak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Mert'ten dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada Rafael, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

11. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Mert yerden kale önüne çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında Bünyamin'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan Mert'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında Podolski'nin şık şutuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

21. dakikada ceza sahası içerisinde Ersan Gülüm'ün Skrtel'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.

23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Boffin oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Visca'nın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-1

27. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı yakınlarında İrfan Can bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

35. dakikada Demba Ba'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

41. dakikada Amilton'un Rafael'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık önce sarı kart olarak değerlendirdi. Hakem Palabıyık VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek, Amilton'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Mbombo xx, Mahmut xx, İrfan Can xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx, Crivelli xxx, Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil Tagir, Ponck, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Guiliano, Kerim Frei, Guldbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Boffin xx, Mert Yılmaz xx, Ersan xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Bünyamin xx, Amilton x, Orgill xx, Podolski xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican, Mevlüt Han Ekelik, Imeri, Jahovic, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Visca (dk. 11 ve 23 pen.), İrfan Can (dk. 26), Crivelli (dk. 35) (Medipol Başakşehir), Podolski (dk. 14) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Amilton (dk. 41) (Antalyaspor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var
İlk yarıda 5 gol var

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk yarıda 5 gol var - Son Dakika Spor

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