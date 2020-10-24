İlk yarıda 5 gol var

41. dakikada Amilton'un Rafael'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık önce sarı kart olarak değerlendirdi. Hakem Palabıyık VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek, Amilton'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

21. dakikada ceza sahası içerisinde Ersan Gülüm 'ün Skrtel'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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