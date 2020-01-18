Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Bifouma'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.


64. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası içinde Jahovic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1


75. dakikada gelişen Malatya atağında Guilherme'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.


81. dakikada Başakşehir'in ceza alanın hemen dışından kazandığı frikikte topun başına geçen Junior Caiçara'nın yaptığı şık vuruş yan ağlarda kaldı.


90+2. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ön direkte topla Aleksic'in kafa vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Serkan Tokat xx, Tarık Ongun xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx


M.Başakşehir: Mert xxx, Çaiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mahmut Tekdemir xxx (Gulbrandsen dk. 83 ?), İrfan Can xxx, Edin Visca xxx (Aleksic dk. 76 x), Elia xx, Crivelli xxx, Demba Ba xxx (Mehmet Topal dk. 67 x)


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur, Skrtel, Aziz Behich, Azubuike, Berkay, Kerim Frei


Teknik Direktör: Okan Buruk


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x (Murat dk. 45 x), Hadebe x, Sakıb x, Robin Yalçın x, Acquah x (Donald dk. 76 x), Bifouma x, Fofana x (Umut Bulut dk. 61), Guilherme x, Jahovic x


Yedekler: Ufuk, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Chaaleli, Ahmed Ildız, Gökhan Töre, Erkan Kaş


Teknik Sorumlu: Ali Ravcı


Goller: Visca (dk. 22), Demba Ba (dk. 27), İrfan Can (dk. 33), Mahmut Tekdemir (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Jahovic (dk. 64) (Yeni Malatyaspor)


Sarı katlar: İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir), Bifouma, Acquah, Robin Yalçın, Hadebe (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
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