Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

81. dakikada Başakşehir'in ceza alanın hemen dışından kazandığı frikikte topun başına geçen Junior Caiçara'nın yaptığı şık vuruş yan ağlarda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir , Yeni Malatyaspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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