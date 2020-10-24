Medipol Başakşehir'den gol şov - Son Dakika

Medipol Başakşehir'den gol şov

24.10.2020 20:55
Medipol Başakşehir'den gol şov, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

2. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Orgill'in kaleye sokularak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Mert'ten dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada Rafael, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

11. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Mert yerden kale önüne çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında Bünyamin'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan Mert'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında Podolski'nin şık şutuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

21. dakikada ceza sahası içerisinde Ersan Gülüm'ün Skrtel'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.

23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Boffin oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Visca'nın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-1

27. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı yakınlarında İrfan Can bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

35. dakikada Demba Ba'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

41. dakikada Amilton'un Rafael'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık önce sarı kart olarak değerlendirdi. Hakem Palabıyık VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek, Amilton'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

49. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Mbombo'nun plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

50. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Deniz Türüç'ün yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına çarparak auta gitti.

60. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Podolski'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Demba Ba'nın ortaya gönderdiği topa kale önünde Guiliano'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx (Berkay Özcan dk. 46 x), Skrtel xx (Ponck dk. 46 x), Epureanu xx, Mbombo xx (Hasan Ali dk. 62 x), Mahmut xx (Guldbrandsen dk. 71 x), İrfan Can xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx (Guiliano dk. 62 xxx), Crivelli xxx, Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan, Ravil Tagir, Mehmet Topal, Aleksic, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Boffin xx, Mert Yılmaz xx, Ersan xx, Veysel xx (Imeri dk. 76 x), Naldo xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Bünyamin xx (Mevlüt Han Ekelik dk. 89 ?), Amilton x, Orgill xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61 x), Podolski xxx (Jahovic dk. 61 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Visca (dk. 11 ve 23 pen.), İrfan Can (dk. 26), Crivelli (dk. 35), Guiliano (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Podolski (dk. 14) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Amilton (dk. 41) (Antalyaspor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov
Medipol Başakşehir'den gol şov

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Podolski, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'den gol şov - Son Dakika Spor

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