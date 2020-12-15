Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

45+2'de Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.

42. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.

31. dakikada Ankaragücü'nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.

27. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.

22. dakikada sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor'da topla buluşan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

8. dakikada Lobjanidze'nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi'de kaldı.

MKE Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki 6. hafta maçı Hatayspor'un korona virüse yakalanan oyuncuları nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün oynanıyor. Tempolu geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

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