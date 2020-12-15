Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

15.12.2020 16:55
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

MKE Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki 6. hafta maçı Hatayspor'un korona virüse yakalanan oyuncuları nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün oynanıyor.

MKE Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki 6. hafta maçı Hatayspor'un korona virüse yakalanan oyuncuları nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün oynanıyor. Tempolu geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Endri Çekici'nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla yükselen Lobjanidze'nin vuruşu farkla auta çıktı.

8. dakikada Lobjanidze'nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi'de kaldı.

22. dakikada sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor'da topla buluşan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.

31. dakikada Ankaragücü'nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.

41. dakikada Burak Can Çamoğlu'nun açtığı derinlemesine ortada ceza sahası içinde kafayla yükselen Diouf Ankaragücü defansını geçemedi.

42. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.

45+2'de Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Ramazan Keleş xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx, Atakan Çankaya xx, Ender Aygören xx, Pinto xx, Endri Çekici xx, Lobjanidze xx, Emre Güral xx,

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay, Paintsil, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Atakaş Hatayspor: Mohamedi xx, Popov xx, Billong xx, Sackey xx, Burak Can Çamoğlu xx, Rayane xx, Ribeiro xx, Akintole xx, Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx, Diouf xx

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Katranis, Soner Örnek, Barbosa, Boupendza, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Traore

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı Kartlar: Diouf (A. Hatayspor), Pinto (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Hatayspor, Organize, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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