Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti. Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

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