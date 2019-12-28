Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.


22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


35. dakikada Kitsiou'nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.


39. dakikada Canteros'un ortasına ceza sahası içerisinde Faty'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.


45+1. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2


Stat: Eryaman


Hakemler: Arda Kardeşler x, Candaş Elbil x, Bilal Gölen x


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Alihan Kubalas xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Faty xx, Kitsiou xx, Canteros xx, İlhan Parlak xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan Bekleviç, Mehmet Sak, Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Zaur Sadaev


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xxx, Olcay Şahan xx, Sackey xx, Murawski xx, Aissati xx, Sacko xx, Barrow ?, Rodallega xx


Yedekler: , Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Mustafa Yumlu (dk. 22), Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Barrow (dk. 10) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Orgill (MKE Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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