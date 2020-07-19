Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan topu kurtardı.
63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Ferhat Kaplan kornere tokatladı.
69. dakikada Amilto'nun yerden ortasında Fredy'nin şutunu kaleci Friedrich kurtardı.
70. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Rivas'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+2. dakikada Fredry'nin ara pasında topla buluşan Jahovic kaleci Friedrich'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Faty xx, Lukasik xx (Sedat Ağçay dk. 86 ?), Lobjanidze xx (Atilla Turan dk. 86 x), Scarione xx (İlhan Parlak dk. 66 x), Michalak xx (Orkan Çınar dk. 76 x), Rivas xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx (Chico dk. 68 x), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 61 x), Yekta Kurtuluş xx (Leschuk dk. 90 ?), Bünyamin Balcı xx, Doğukan Sinik xx, Amilton xx, Jahovic xxx
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Mevlüt Han Ekelik, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Jahovic (dk. 90+2) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Yekta Kurtuluş (dk. 90) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Pinto, Pazdan, Kulusic, Faty (MKE Ankaragücü), Jahovic (Antalyaspor) - ANKARA