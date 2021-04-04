Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport Tav Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un dışa çevirdiği topla buluşan Sam, Korcan'ın solundan topu auta gönderdi.
53. dakikada Börven'in sert ortasını penaltı noktasındaki Lobjanidze kontrol edemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.
69. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
83. dakikada Pinto'nun açtığı ortaya altı pasın önünde kafayla dokunan Börven takımını öne geçirdi. 1-0
88. dakikada Pinto'nun ara pasıyla topu önünde bulan Paintsil kaleci Boffin'i geçemedi.
90. dakikada Amilton'un pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Nuri Şahin'in şutu az farkla üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık x, Erdinç Sezertam x, Serkan Çimen x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx (Voca dk. 90+5 ?), Lobjanidze x (Badji dk. 62 x), Alper Potuk xx, Geraldo x (Paintsil dk. 46 xx), Börven xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fraport Tav Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx (Kudriashov dk. 72 x), Bünyamin Balcı xx, Hakan Özmert x (Doğukan Sinik dk. 33 x), Nuri Şahin xx, Sam x (Serdar Gürler dk. 81 ?), Amilton xx, Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 81 ?), Podolski xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Börven (dk. 83) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Pazdan, Çekiçi (MKE Ankaragücü), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Veysel Sarı (Fraport Tav Antalyaspor)
(Engin Yağcı - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal/İHA)
Kaynak: İHA
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