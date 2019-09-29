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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

44 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Sesegnon'un şutu Ankaragücü savunmasına çarparak diğerin üstünden az farkla dışarı çıktı.


9. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Orgill'in şutu yandan auta çıktı.


30. dakikada MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem Ümit Öztürk'e tepkisi sonrasında kırmızı kart ile tribüne gönderildi.


32. dakikada Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu güçlükle auta çeldi.


34. dakikada Polomat ortasında buluşan Giovanni Sio'nun kafa vuruşu ile gönderdiği topu MKE Ankaragücü futbolcusu Pazdan çizgiden çıkarttı.


44. dakikada Giovanni Sio'nun pasında ceza sahasında buluşan Ayite'nin vuruşunu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay kornere çeldi.


45. dakikada cezasahasında topla buluşan Giovanni Sio müsait pozisyonda topu auta gönderdi.


Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Wilfried Moke xx, Sedat Ağçay xx, Ricardo Faty xx, Hasan Kaya xx, İlhan Parlak xx, Dever Orgill xx


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Zaur Sadaev, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Oscar Scarione, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Pierre Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Daniel Candeias xx, Sessegnon xx, Floyd Ayite, Giovanni Sio xx


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Bogdan Stancu, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Jens, Erdem Özgenç


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Sarı Kart: Zargo Toure (Gençlerbirliği) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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