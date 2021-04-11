Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
9. dakikada Sefa Yılmaz'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Ayite'nin vuruşu kaleci Korcan'ın solundan dışarı çıktı.
21. dakikada Pinto'nun serbest vuruşunda topu önünde bulan Badji takımını 1-0 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıyla Serkan Tokat, Bajdi'nin topu elle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.
33. dakikada Alper'in sağ kanada çıkardığı topla birlikte ceza sahası içine giren Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.
34. dakikada Candeias'ın ara pasında topla buluşan Lima'nun vuruşunda kaleci Korcan'ı meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Tokat xx, Alpaslan Dedeş xx, Bahtiyar Birinci xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Börven xx, Badji xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Lukasik, Voca, Emre Güral, Atila Turan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Diego xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Piris da Motta xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, Ayite xx, Lima xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Stancu, Sio, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Sarı kart: Çekiçi (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Kaynak: İHA
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