Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İlk yarı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.

21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.

42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Alpaslan Dedeş x, Bilal Gölen x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Erdi Dikmen xx, Pinto xx, Diusse xx, Lukasik xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Adzic xx, Borven xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Voca, Cebrail Karayel, Atila Turan, Lobjanidze, Orkan Çınar, Emre Güral, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Attamah xx, Yasir Subaşı xx, Kvrzic xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Campanharo xx, Sapunaru xx, İlhan Parlak xxx, Kanga xx

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Ackah, Muğdat Çelik, Lennon, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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