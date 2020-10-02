Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İlk yarı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu