MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ktisiou ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

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