MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu, System.String[]

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.

21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.

42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı kornerde topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu sonrasında top yandan auta gitti.

66. dakikada ceza sahsına çalımlarla giren Lobjanidze'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü. Topu önünde bulan Lobjanidze'nin ikinci şutunda top direkten kornere çıktı.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ktisiou ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Pinto soldan ceza sahasına girerek topu arka direkte kale sahasının önündeki Borven'e çıkardı. Borven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek X, Alpaslan Dedeş X, Bilal Gölen X

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Erdi Dikmen xx, Pinto xx, Diusse xx, Lukasik x (Voca dk. 46 x), Paintsil xx (Orkan Çınar dk. 87 ?), Alper Potuk xx (Emre Güral dk. 78 x), Adzic xx (Lobjanidze dk. 65 x), Borven xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Atila Turan, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Attamah xx, Yasir Subaşı xx, Kvrzic xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Muğdat Çelik dk. 79 x), Campanharo xx, Sapunaru xx, İlhan Parlak xxx (Ackah dk. 74 x), Kanga xx

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Lennon, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı, Muğdat Çelik (Kayserispor)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig, Hasan Hüseyin Acar, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor

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