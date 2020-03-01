Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.


18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.


24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.


40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk x, Mehmet Salih Mazlum x, Deniz Caner Özaral x


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Cebrail Karayel xx, Lukasik xx, Stanojevic x, Saba xx, Rodrigues xx, Michalak xx (Faty dk. 41 x), Orgill xx


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Fernando xx, Yatabare xx


Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Ziya Erdal, Papp, Claudemir, Cofie, Derlek, Yasin Öztekin, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz
Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]