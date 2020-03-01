Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.


57. dakikada Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.


69. dakikada kullanılan köşe vuruşundan gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Friedrich'den döndü. Hakan bu sefer ayağı ile tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1


72. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


74. dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan ağlara gönderdi. 0-2


90. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına gire İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarpan top kornere çıktı.


90+1. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3


Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk x, Mehmet Salih Mazlum x, Deniz Caner Özaral x


MKE Ankaragücü: Friedrich x, Kitsiou x, Kulusic x, Pazdan x, Cebrail Karayel x, Lukasik x, Stanojevic x, Saba x (Orkan Çınar dk. 76 x), Rodrigues x (İlhan Parlak dk. 84 ?), Michalak x (Faty dk. 41 x), Orgill x


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx (Ziya Erdal dk. 80 ?), Fatih Aksoy xx (Claudemir dk. 62 x), Hakan Arslan xxx, Emre Kılınç xx (Yasin Öztekin dk. 62 x), Mert Hakan Yandaş xxx, Fernando xx, Yatabare xx


Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Papp, Cofie, Derlek, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hakan Arslan (dk. 69), Mert Hakan Yandaş (dk. 74), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor)


Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İki teknik adam birlikte canlı yayına çıktı: Safları sıklaştırma zamanı
Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:15:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]