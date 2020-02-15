Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Fenerbahçe'de Jailson'un ortasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Max Kruse, topu iyi bir şekilde kontrol ederek kaleye şutunu gönderdi. MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich, kapattığı köşeden gelen şutu güçlükle çeldi.


11. dakikada Saba, kendi yarı sahasından aldığı topta etkili çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Saba, açtığı ortada topu Rodrigues'le buluşturdu. Rodrigues'in kafa vuruşu Altay Bayındır'ın kucağında kaldı.


13. dakikada MKE Ankaragücü atağında sol kanada atılan etkili ara pasında Michalak topla buluştu. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın kalesini terk etmesinden faydalanan Michalak, boş kaleye doğru topa vuruş yaptı. Topa son olarak Saba dokundu ve MKE Ankaragücü maçta öne geçti. 1-0


18. dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası yayı üzerine doğru açtığı ortada topla buluşan Ozan Tufan, yakın mesafeden yaptığı vuruşta MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'e takıldı. Sonrasında topu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.


24. dakikada savunmadan ayrılan Jailson'un MKE Ankaragücü yarı sahasında kaptırdığı top sonucu Ankaragücü kontra atak buldu. Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak, Fenerbahçe kalecisi Altay'la karşı karşıya kaldı. Michalak'ın çektiği şutta kaleci Altay, açıyı iyi kapadı ve topu kurtardı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Alihan Kubalas xx, Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Michalak xxx, Faty xx, Sedat Ağçay xx, Lukasik xx, Saba xxx, Rodrigues xxx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Pazdan, İlhan Parlak, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak, Atilla Turan


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Isla xx, Serdar Aziz xxx, Jailson x, Nabil Dirar xx, Deniz Türüç xx, Luiz Gustavo xxx, Ozan Tufan xxx, Tolga Ciğerci xx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx


Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belezoğlu, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Saba (dk. 13) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kart: Isla (Fenerbahçe) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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