Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Gaziantep FK.: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Hector Canteros'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ante Kulusic'in vuruşunda top üstten auta gitti.
66. dakikada Aydın Karabulut'un pasında ceza sahası dışından buluşan Stelios Kitsiou'nun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.
67. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahasına ortasında İlhan Parlak düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada Gaziantep FK savunmasının hatası sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Dever Orgill'in şutunu kaleci Günay Güvenç iki hamlede tuttu.
80. dakikada Wilfred Moke'nin 25 metreden vurduğu topu kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada Patrick Twumasi'nin ortasında cezasahasında topa iyi yükselen Papy Djilobodji topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Kamil Çetin xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Wilfred Moke xx, Ricardo Faty xx (Cebrail Karayel dk. 46 xx), İlhan parlak xxx, Hector Canteros xx, Aydın Karabulut xxx (Hasan Kaya dk. 90+1 ?), Dever Orgill xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Zaur Sadaev, Alper Önal
Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Jean-Armel Kana-Biyik xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Pawel Olkowski xx, Raman Chibash xx, Souleymane Diarra x (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Jefferson Nogueira xx (Bartlomiej Pawlowski dk. 61 x), Güray Vural xx (Kenan Özer dk. 80 x), Papy Djilobodji xxx, Patrick Twumasi xx
Yedekler: Yuri Lodygin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Sumudica
Goller: İlhan Parlak (dk. 67) (MKE Ankaragücü), Patrick Twumasi (dk. 30 pen.), Papy Djilobodji (dk. 90+3) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Tiago Pinto, İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Papy Djilobodji, Souleymane Diarra (Gaziantep FK) - ANKARA