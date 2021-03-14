Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.
28. dakikada Atilla Turan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek x, Kemal Yılmaz x, Candaş Elbil x
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Kulusic xx, Atila Turan xxx, İbrahim Akdağ xx, Çekici xx, Geraldo xx, Alper Potuk xxx, Saba xx, Börven xxx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Badji, Paintsil, Voca, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama x, Alpaslan Öztürk x, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Obinna xx, Diabate xx, Esiti xx, Halil Akbunar x, Ndiaye x
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic, Jahovic, Ideye, Zulj, Murat Paluli
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Börven (dk. 28) (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor