Son Dakika Haberleri: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı.


58. dakikada Canteros'un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0


65. dakikada Kayserispor'da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti.


90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1


Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Mehmet Sak x (Pinto dk. 46 xx), Moke xx, Sedat Akçay xx (Faty dk. 66 xx), Aydın Karabulut xx (Hasan Kaya dk. 85 ?), Canteros xx, İlhan Parlak xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Oğuzhan Orhan, Sadaev


Sportif Direktör: Adnan Erkan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx, Poulain xx, Lopes xx, Atila Turan xx (Yasir Subaşı dk. 65 xx), Ziya Alkurt xx (Nurettin Korkmaz dk. 84 ?), Djedje xx, Rienstra xx, Mensah xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 75 xx), Henrique xx, Umut Bulut xx


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Orgill (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Umut Bulut (dk. 90+3) (İM Kayserispor)


Sarı kartlar: Aydın Karabulut, Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor) - ANKARA

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:29 Kaynak: İHA
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