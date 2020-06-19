Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 0 (İlk yarı)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 0 (İlk yarı), System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Saba'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.


12. dakikada kullanılan penaltı atışı için beyaz noktanın başına gelen Rodrigues topu filelere buluşturdu. 1-0


14. dakikada kornerden gelen topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.


27. dakikada Visca -İrfan paslaşmasında yaklaşık 30 metreden Visca'nın sert şutu direğe çarparak auta çıktı.


35. dakikada Başakşehir atağında Visca'nın şutu kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Aleksic vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.


36. dakikada savunmanın arasında topla buluşan Visca'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.


45. dakikada orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Michalak'ın pasında topla buluşan Scarione'nin şutunda top az farkla auta çıktı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek x, Serkan Ok x, Süleyman Özay x


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Faty xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Lukasik xx, Pinto xx, Saba xx, Scarione xx, Michalak xx, Rodrigues xxx


Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Dever Orgill, İlhan Parlak, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Medipol Başakşehir FK: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Crivelli xx, Ba xx


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Ponck, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Muhammet Arslantaş, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Rodrigues (dk. 12 pen.) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Skrtel (Medipol Başakşehir FK), Lukasik (MKE Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Hüseyin Göçek, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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