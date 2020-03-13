Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1

45 dakika önce

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kornere çıktı.

15. dakikada Atilla Turan'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan zorlukla kurtardı.

17. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Çaykur Rizespor futbolcusu Burak Albayrak'ın kendi kalesine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Lukasik pas şut karışımı vuruşunda topu önünde bulan Rodrigues meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

45+1. dakikada Samudio'nun indirdiği topa dokunan Garmash topu filelerle buluşturdu. 2-1

İKİNCİ YARI

54. dakikada Boldrin'in ortasında topa iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

73. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Friedrich son anda kurtardı.

81. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı kornerde Pazdan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

83. dakikada Kitsou'nun ortasında Rodrigues müsait durumda topa düzgün vuramadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Kerem Ersoy x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atila Turan xxx, Lukasik xx, Faty xx, Sedat Ağçay xx (Scarione dk. 67 x), Rodrigues xxx, Michalak xx (Saba dk. 75 x), Orgill xx (İlhan Parlak dk. 86 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık Çetin dk. 71 x), Moroziuk x, Talbi xx, Burak Albayrak x, Melnjak xx, Abdullah Durak xx (Tunay Torun dk. 56 x), Diomande xx, Boldrin xx, Garmash xx (Sasse dk. 81 ?), Samudio xx, Skoda xx

Yedekler: , Oğulcan Çağlayan, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Moroziuk (dk. 90+5) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Michalak, Kulusic (MKE Ankaragücü), Diomande (Çaykur Rizespor)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Atilla Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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