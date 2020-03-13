Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kornere çıktı.


15. dakikada Atilla Turan'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan zorlukla kurtardı.


17. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Çaykur Rizespor futbolcusu Burak Albayrak'ın kendi kalesine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0


22. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Lukasik pas şut karışımı vuruşunda topu önünde bulan Rodrigues meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0


45+1. dakikada Samudio'nun indirdiği topa dokunan Garmash topu filelerle buluşturdu. 2-1


Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Kerem Ersoy x


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atila Turan xxx, Lukasik xx, Faty xx, Sedat Ağçay xx, Rodrigues xxx, Michalak xx, Orgill xx


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Scarione, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Saba, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Morozluk xx, Talbi x, Burak Albayrak x, Melnjak xx, Abdullah Durak xx, Diomande xx, Boldrin xx, Garmash xx, Samudio xx, Skoda xx


Yedekler: Tarık Çetin, Oğulcan Çağlayan, Tunay Torun, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Orhan Ovacıklı, Boriachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kart: Michalak (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Atilla Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt

Son Dakika Haberleri
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"
01:06 Valiye yazdığı mesajla hayali gerçek oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 03:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]