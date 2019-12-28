Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahasında buluşan Kitsiou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.


57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.


59. dakikada Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.


63. dakikada Pinto'nun ceza sahasına yerden verdiği pasta buluşan Orgill'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.


66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Scarione topu kaleci Stackhowiak'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-2


78. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kazanan Rodallega kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.


84. dakikada Scarione ceza sahası dışından yaptığı şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2


Stat: Eryaman


Hakemler: Arda Kardeşler x, Candaş Elbil x, Bilal Gölen x


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Alihan Kubalas x (Scarione dk. 57 xxx), Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx (Zaur Sadaev dk. 81 ?), Faty xx, Kitsiou xx, Canteros x (Aydın Karabulut dk. 55 x), İlhan Parlak xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan Bekleviç, Mehmet Sak, Ender Aygören, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal,


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xxx (Sapunaru dk. 62 x), Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xxx, Olcay Şahan xx, Sackey xx (Mbamba dk. 87 ?), Murawski xx, Aissati xx, Sacko xx (Estupinan dk. 74 x), Barrow ?, Rodallega xxx


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Mustafa Yumlu (dk. 22) Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor) Scarione (dk. 66 ve 84) (MKE Ankaragücü)


Kırmızı kart: Barrow (dk. 10) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Orgill (MKE Ankaragücü), Murawski (Denizlispor) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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