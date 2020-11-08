Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada sağ kanatta topla buluşup ceza sahası önünde kateden Emre Güral'ın sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.
77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral'ın şutunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.
80. dakikada Fatih Karagümrük'te ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zukanovic'in şutu üst direkten döndü.
84. dakikada Adzic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.
90. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Emre Güral ağları sarstı. 2-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa x, Samet Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Sarlija xx, Erdi xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx (Mucahit Can Akçay dk. 89 ?), Diousse xx (Emre Güral dk. 63 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx (Lukasik dk. 71 xx), Lobhanidze xx, Adzic xx (Orkan Çınar dk. 89 ?), Bolingi xx, Borven xx (Şahverdi Çetin dk. 46 xx)
Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Voca, Berke Gürbüz, Furkan Bekleviç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx (Koray Altınay x, dk. 74), Ndao xx (Jimmy Durmaz dk. 74 x), Sabo xx, N'Diaye xx (Zeki Yıldırım dk. 90+1 ?), Aatif xx (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 90+1 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk,
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Sobiech (dk. 15), Roco (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Borven (dk. 25 pen.), Emre Güral (dk. 90) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Zukanovic, Ndao, Roco (Fatih Karagümrük), Sarlija, Adzic, Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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