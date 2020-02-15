Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü aldığı galibiyet sonucu ligde maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dirar'ın ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, topu kendi ağlarına yolladı. Fenerbahçe'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


75. dakikada MKE Ankaragücü Michalak'la kontra atağa çıktı. Sol kanattan topu sürükleyen Michalak, Fenerbahçeli savunma oyuncularını da çalımlayarak ceza yayı üzerinde pas bekleyen Rodrigues'le topu buluşturdu. Rodrigues topu sağına çekerek düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-0


83. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortada topu Vedat Muriqi, kafasıyla Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Topu düzelttikten sonra şutunu çeken Erdinç, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'i geçemedi.


90+6. dakikada sol kanattan Max Kruse'nin ortasında topa kafa vuran Serdar Aziz, ağları havalandırdı. 2-1


Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Alihan Kubalas xx, Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Michalak xxx (Pazdan dk. 87 ?), Faty xx, Sedat Ağçay x (Atilla Turan dk. 61 xx), Lukasik xx, Saba xx (İlhan Parlak dk. 73 xx), Rodrigues xxx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Isla xx (Mevlüt Erdinç dk. 74 x), Serdar Aziz xxx, Jailson x, Nabil Dirar xx, Deniz Türüç xx, Luiz Gustavo xxx, Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx (Emre Belezoğlu dk. 46 xx) (Ferdi Kadıoğlu dk. 67 x), Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx


Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Saba (dk. 13), Rodrigues (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 90+6) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Isla, Luiz Gustavo (Fenerbahçe) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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