Son Dakika Haberleri: Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki
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Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1.Etap maçları Kapsamında Süper Lig sporcuları "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile sahaya çıktı.

Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki, System.String[]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1.Etap maçları Kapsamında Süper Lig sporcuları "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile sahaya çıktı.


Ev sahibi Amasya Belediye Gençlik Spor ile Konya Selçuklu Belediyespor arasında oynanan Süper Lig hokey müsabakasında; "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları başarılı bir oyun sergiledi. Karşılaşma 7-4 Amasya Belediyesi Gençlikspor'un galibiyetiyle son bulurken sporcular kadına şiddete karşı pankart açarak tepki gösterdi. - AMASYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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