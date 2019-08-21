Süper Lig şampiyonları Fenerbahçe ve ENKA

Turkcell Süper Lig'de 2019 şampiyonlukları Bursa'da 20-21 Ağustos tarihlerindeki final etabıyla belirlendi. Fenerbahçe erkekler liginde zirveye çıkarken, ENKA kadınlar ligini zirvede noktaladı.

Bursa Atıcılar Pisti'nde iki gün süren Turkcell Atletizm Süper Ligi mücadelesinde Fenerbahçe ve ENKA şampiyonlukları kazandı. Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kademedeki 149 puanının yanına ikinci kademede 150 puan ekledi ve toplamda 299 puanla zirveye çıktı. ENKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 288 puanla ikinci olurken, Galatasaray da 204 puanla ligi üçüncü bitirdi. Süper Lig'de ilk kez yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 199 puanla dördüncü, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor 150 puanla beşinci, Adana Seyhan Belediyespor da 110 puanla altıncı oldu. Ligde son iki sırada kalan Mardin Atletizm ve Ankara Jandarmagücü ise küme düştüler.

Kadınlar Ligi'nde ise ENKA, iki kademe sonunda 297 puanlık toplamıyla şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe 264 puanla ikinci, Beşiktaş da 238 puanla üçüncü oldu. Ligde Bursa Büyükşehir Belediyespor 170 puanla dördüncü, ilk kez Süper Lig'de yer alan İzmir Gaziemir Belediyespor 157 puanla beşinci, Ankara Büyükşehir Belediyespor ise 120 puanla altıncı oldu. Ligden düşen takımlar ise 91,5 puanla Mersin Amatör Atletizm ve 63,5 puan toplayan Mardin Atletizm oldu.

ERSU'DAN REKOR

Ligde son gün mücadelelerinde günün rekoruna imza atan isim Ersu Şaşma oldu. 20 yaşındaki Fenerbahçeli sırıkçı Şaşma, 2016 Avrupa şampiyonu Polonyalı Robert Sobera ile çekiştiği yarışmada 5.50'lik dereceyle kendisine ait U23 Türkiye rekoruna 5 santimetre ekledi. Yarışmayı Sobera, 5.55 ile kazanırken, Ersu ikinci oldu. Şaşma, 5.60'ta bir kez daha Türkiye rekoru denedi ama başarılı olamadı.

Kıvılcım Kaya Salman, çekiçte 70.08'lik dereceyle bu yıl en iyi derecesine ulaşırken, üç adımda Beyza Tilki 13.54 atlayarak kişisel en iyisini yaptı ve Avrupa U23 ikincisi Tuğba Danışmaz'ı geçti.

Erkeklerde ilk gün ENKA'dan Necati Er, 17.10'luk müthiş derecesiyle final kademesinde en iyi performansa imza atarken, uzun atlamada takım arkadaşı Muammer Demir son hakkındaki 7.60 ile takımına sekiz puanı yazdırdı. 3000 metre erkeklerde ise üç milli atlet arasındaki dev kapışmayı kazanan Ramazan Özdemir, günün en çok alkış alan isimlerinden biri oldu. Ramazan, Aras Kaya ve Polat Kemboi Arıkan'ın önünde 8: 08.95 ile ipi göğüsledi.

Ligin son yarışı olan 4×400 metre ise müthiş bir heyecana sahne oldu. Stadyumdaki herkesin ayakta izlediği yarışta Akın Özyürek, Ferguson Cheruiyot, Aron Koech ve İlyas Çanakçı'dan oluşan Fenerbahçe, 3: 07.07 koşarak birinciliği alırken, ENKA ikinci sırada kaldı. Son ayakta Yasmani Copello ile İlyas Çanakçı arasındaki düello, seyircilere büyük heyecan yaşattı.

Süper Lig'de müsabakaların sonunda yapılan seremoniyle takımlara ve sporculara kupaları ile madalyaları teslim edildi.