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Süper Lig Şampiyonluk Oranları! (GÜNCEL)

16.08.2022 16:10
Süper Lig Şampiyonluk Oranları! (GÜNCEL)

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç?

Süper Lig şampiyonluk oranları merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte detaylar...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı 3.05'e düşerken, Trabzonspor ise 3.30'dan 3.25'e geriledi. Haftayı puan kaybıyla kapatan Beşiktaş'ın 6.00'lık oranı değişmezken, Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın oranı 4.50'den 4.75'e yükseldi.

FENERBAHÇE MUTLAK FAVORİ

Bir numaralı favori olan Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı, Kasımpaşa karşısındaki 6-0'lık galibiyetinin ardından 3.05 olarak güncellendi. Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'u 1-0 yenmesinin ardından bordo-mavililerin 3.30'luk oranı, 3.25 olarak revize edildi.

Süper Lig Şampiyonluk Oranları! (GÜNCEL)

GALATASARAY'IN ORANI YÜKSELDİ

Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 4.75 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlıların oranı değişmedi. Siyah-beyazlılara yine 6.00 oran verildi.

Süper Lig Şampiyonluk Oranları! (GÜNCEL)

BAŞAKŞEHİR'İN ORANI DEĞİŞMEDİ

Başakşehir, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ama şampiyonluk yarışındaki 6.00 oranı değişmedi. Ligde ilk hafta Giresunspor'u deviren, ikinci hafta ise Sivasspor'u mağlup eden Adana Demirspor'a 20.00 oran belirlendi.

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