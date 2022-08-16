Süper Lig Şampiyonluk Oranları! (GÜNCEL)

Süper Lig şampiyonluk oranları merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte detaylar...
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı 3.05'e düşerken, Trabzonspor ise 3.30'dan 3.25'e geriledi. Haftayı puan kaybıyla kapatan Beşiktaş'ın 6.00'lık oranı değişmezken, Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın oranı 4.50'den 4.75'e yükseldi.
Bir numaralı favori olan Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı, Kasımpaşa karşısındaki 6-0'lık galibiyetinin ardından 3.05 olarak güncellendi. Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'u 1-0 yenmesinin ardından bordo-mavililerin 3.30'luk oranı, 3.25 olarak revize edildi.
Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 4.75 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlıların oranı değişmedi. Siyah-beyazlılara yine 6.00 oran verildi.
Başakşehir, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ama şampiyonluk yarışındaki 6.00 oranı değişmedi. Ligde ilk hafta Giresunspor'u deviren, ikinci hafta ise Sivasspor'u mağlup eden Adana Demirspor'a 20.00 oran belirlendi.
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