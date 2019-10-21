Son Dakika Haberleri: Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...
Son Dakika Spor Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...

1 saat önce

iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum..., System.String[]

iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 8. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.


Yeni oranlara göre Galatasaray'ın şampiyon olmasına verilen oran 2.45'ten 2.50'ye çıktı. Fenerbahçe'nin oranı ise 2.80'den 2.65'e düştü.


Beşiktaş'a verilen şampiyonluk oranı 4.75'ten 5.50'ye yükselirken Trabzonspor, 11.00'den 10.00'a düştü.


iddaa şampiyonluk oranları listesi şu şekilde;


Galatasaray: 2.50


Fenerbahçe: 2.65


Beşiktaş: 5.50


Trabzonspor: 10.00


Başakşehir: 13.00


Alanyaspor: 30.00


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...


Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]