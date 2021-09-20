Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi

Beşiktaş 5. haftanın bitimiyle zirveye yerleşti. Siyah-Beyazlılar'a 2.70 verilirken, Fenerbahçe'de büyük düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk oranı 3.05 olarak belirlendi.

Fenerbahçe ligin 3. haftasında 2.95, 4. haftada 2.90 ile favori görülüyordu. 5. haftaya girilirken ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 2.90 açıldı.

Süper Lig'in ilk 5 haftası geçildi, son şampiyon Beşiktaş perdeyi lider kapattı. Kartal 13 puanla lider, Trabzonspor aynı puanla averajla ikinci sırada yer aldı. İlk mağlubiyetlerini alan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'in dışında kaldı.

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