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Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi - Son Dakika

Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi

20.09.2021 18:12
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi, System.String[]

Ligde 6. haftaya girilirken şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. İlk 4 hafta F.Bahçe favori görüldü, 5. haftada ise Beşiktaş ve F.Bahçe'nin şansları eşitlendi. 6. haftaya girilirken zirve el değiştirdi. Beşiktaş 2.70 oranla favori görülürken, eski favori Fenerbahçe'ye 3.05 oran açıldı. Beşiktaş ile puanı eşit olan yenilgisiz Trabzonspor'a 4.00 oran verilmesi dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk 5 haftası geçildi, son şampiyon Beşiktaş perdeyi lider kapattı. Kartal 13 puanla lider, Trabzonspor aynı puanla averajla ikinci sırada yer aldı. İlk mağlubiyetlerini alan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'in dışında kaldı.

2.90'DA EŞİTLENDİ

Fenerbahçe ligin 3. haftasında 2.95, 4. haftada 2.90 ile favori görülüyordu. 5. haftaya girilirken ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 2.90 açıldı.

ZİRVE ARTIK KARTAL'IN

Beşiktaş 5. haftanın bitimiyle zirveye yerleşti. Siyah-Beyazlılar'a 2.70 verilirken, Fenerbahçe'de büyük düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk oranı 3.05 olarak belirlendi.

İşte yeni oranları

Beşiktaş: 2.70

Fenerbahçe: 3.05

Galatasaray: 3.50

Trabzonspor: 4.00

Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi - Son Dakika
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