Süper Lig'in ilk 5 haftası geçildi, son şampiyon Beşiktaş perdeyi lider kapattı. Kartal 13 puanla lider, Trabzonspor aynı puanla averajla ikinci sırada yer aldı. İlk mağlubiyetlerini alan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'in dışında kaldı.
Fenerbahçe ligin 3. haftasında 2.95, 4. haftada 2.90 ile favori görülüyordu. 5. haftaya girilirken ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 2.90 açıldı.
Beşiktaş 5. haftanın bitimiyle zirveye yerleşti. Siyah-Beyazlılar'a 2.70 verilirken, Fenerbahçe'de büyük düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk oranı 3.05 olarak belirlendi.
İşte yeni oranları
Beşiktaş: 2.70
Fenerbahçe: 3.05
Galatasaray: 3.50
Trabzonspor: 4.00
Son Dakika › Spor › Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi - Son Dakika Spor