Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları'na yarından itibaren Ankara ev sahipliği yapacak

Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest ve grekoromen stilde 28 takımın mücadele edeceği organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Organizasyonda serbest stil müsabakaları 1-3 Eylül, grekoromen stil müsabakaları isen 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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