Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı

Mülteci geçişleriyle ilgili iddialar sonrası Erdoğan'dan sınır birliklerine çok net mesaj

Hatayspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Arka planda maç sonucu ya da başka bir problemle ilgili bilgi aktarımı yapılmadı.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kasımpaşa kulübü ayrılığı, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.