Hatayspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Arka planda maç sonucu ya da başka bir problemle ilgili bilgi aktarımı yapılmadı.
Kasımpaşa kulübü ayrılığı, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.
Son Dakika › Spor › Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor