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Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı - Son Dakika

Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı

15.08.2021 12:32

Dün akşam Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Arka planda maç sonucu ya da başka bir problemle ilgili bilgi aktarımı yapılmadı.

Süper Lig'e hoş geldiniz! Dün ilk maçını yapan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kasımpaşa kulübü ayrılığı, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.

Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı

Hatayspor, Kasımpaşa, Şenol Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
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