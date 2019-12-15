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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında lider DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 15. haftasında lider DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - SİVAS
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