Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında lider DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında lider DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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