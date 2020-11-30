Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

68. dakikada Göztepe'nin atağında sağ kanattan topu sürükleyen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine tehlikeli yerden pasında hiçbir futbolcu dokunamadı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de bir kaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar