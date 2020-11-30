Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

30.11.2020 21:40
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Göztepe'nin atağında sağ kanattan topu sürükleyen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine tehlikeli yerden pasında hiçbir futbolcu dokunamadı.

73. dakikada Göztepe'de sol kanattan topu sürükleyen Napoleoni'nin ceza sahası içerisinden şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ortasında kafa vuruşu yapan Halil Akbunar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

90 +3. dakikada Sivasspor'da Gradel'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Appindangoye'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Kısal xx, Deniz Özaral

Sivasspor: Samassa xx, Kone x (Ninga dk. 74 x), Appındangoye xx, Cofie x (Camara dk. 90 ?), Claudemir x (Kerem Kesgin dk. 84 ?), Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yasin Öztekin xx, Barış Yardımcı xx, Kayode x (Yatabare dk. 46 x), Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mikail Balkaya, Samet Kılıçkaya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Mihojevic xx, Halil Akbunar xx (Mosorro dk. 83 ?), Soner Aydoğdu xx, Pape Ndiaye xx, Guilherme xx (Alpaslan Öztürk dk. 90 ?), Yalçın Kayan xx (Kubilay Sönmez 90+1 ?), Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx (Napoleoni dk. 56 xx), Murat Paluli xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Christian Chagas, Tripic, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Halil Akbunar (dk. 80) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Halil Akbunar, Yalçın Kaya, Ndiaye (Göztepe), Cofie (Sivasspor)

(Veysel Korkmaz - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Soner Aydoğdu, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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