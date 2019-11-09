Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.


32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.


35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Esat Sancaktar xxx


Sivasspor: Samassa xx, Marcello xx, Aaron xx, Caner xx, Ziya xx, Fatih xx, Hakan xx, Mert xx, Emre xx, Fernando xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Abdou, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Konyaspor: Serkan xxx, Diagne, Jonsson xx, Ömer xx, Marko xx, Marin x, Amir xx, Levan xx, Miya xx, Ferhat xx, Skubic xx


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Ali Çamdalı, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman - SİVAS

Mbaye Diagne, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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