Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor , Konyaspor 'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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