Süper Lig: Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

33. dakikada Sivasspor'da Yatabare'nin ceza sahası içerisinden vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonun devamında topla alan Emre Kılınç 'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitse de maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor , sahasında Yeni Malatyaspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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