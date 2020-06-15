Süper Lig: Sivasspor: 1 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor , Denizlispor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum