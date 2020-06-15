Süper Lig: Sivasspor: 1 Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

88. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor , Denizlispor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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